Ministro Rui Costa defende reeleição do prefeito Augusto Castro em Itabuna

Em entrevista ao programa Jornal Interativa News, da Rádio Interativa, nesta quinta-feira, dia 18, ancorado pelo radialista Fábio Ferreira, o ex-governador da Bahia e atual ministro Chefe da Casa Civil do Governo Lula (PT), Rui Costa (PT), defendeu a reeleição do prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD).

Na opinião do ministro, o PT é um partido que historicamente tem muitos embates internos e é natural que ocorra essas discussões. “No caso de Itabuna, a gente tem uma parceria, uma relação com o prefeito Augusto Castro. Acho que o PT deveria se somar a essa parceria, garantindo a aliança para a gente continuar os investimentos na cidade”, disse o ministro Rui Costa.

O ex-governador baiano, afirmou ainda que como republicano respeitará a decisão do partido. “Democrático que sou, respeitarei qualquer posição do Partido dos Trabalhadores. Porém, a minha posição pessoal é que a gente some esforços, una forças, no sentido de fortalecer os investimentos em Itabuna, fortalecer a atual gestão e acompanhar a reeleição do prefeito Augusto Castro”, defendeu o ministro Rui Costa.