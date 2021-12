Ministros visitam Itabuna para definir apoio federal frente a desastre

Os ministros João Roma (Cidadania), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Marcelo Queiroga (Saúde), General Braga Netto (Defesa) e Damares Alves (da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos) fizeram nesta manhã um sobrevoo nas áreas afetadas pela chuva em Itabuna e região. Acompanhados do prefeito Augusto Castro (PSD), falaram com a imprensa no Estádio Luiz Viana Filho.

Eles adiantaram que, por meio de uma Medida Provisória, foram liberados hoje R$ 200 milhões para o norte de Minas Gerais e para a Bahia. “Estamos aqui para reforçar toda a ação do governo federal na região. A característica principal dessa catástrofe é que atingiu uma grande área. São mais de 70 municípios e estamos aqui buscando esse esforço coordenado para ser mais eficazes, minimizar o sofrimento da população e o quanto antes poder superar esse momento de dificuldade e retomar o desenvolvimento da região”, declarou o ministro João Roma.

Ao que o ministro Rogério Marinho completou: “Apesar de nossa base ser em Ilhéus, nós viemos aqui dar um abraço no prefeito e pedimos para ir conosco a Ilhéus. Lá, vamos conversar sobre nossa estratégia de ação, para dar todo esse apoio na área social. Temos o Banco do Nordeste, o Ministério da Saúde, é um compromisso que o presidente tem, de fazer o que for possível”.

Roma mencionou, ainda, o tipo de apoio que deverá continuar assegurado pela esfera federal. “A emergência já está acontecendo. Já está tendo suporte da Defesa Civil, da Cidadania, nestas questões de abrigamento, alimentação, Ministério da Defesa, desobstrução das vias pelo DNIT [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes]. Agora, tem o processo de reconstrução. Temos que aguardar um pouquinho as águas baixarem um pouco, pra a gente saber o tamanho do problema. Mas a nossa orientação é fazer o que for necessário. Vamos, juntos com os prefeitos, com o governo do estado da Bahia, com a bancada federal aqui presente, nos debruçarmos sobre o rescaldo e fazer este levantamento”, completou.

A visita contou, também, com a presença de senadores, demais deputados federais, além de outras lideranças políticas regionais.