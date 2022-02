Missa em Itabuna marca sétimo dia sem Rolemberg Macedo

A Catedral de São José, em Itabuna, foi o templo escolhido para a missa de sétimo dia da morte do empresário Rolemberg Macedo. A celebração, marcada para 18 horas desta segunda-feira (21), reunirá familiares, amigos e demais admiradores do líder que tanto destaque obteve no comércio local.

Rolemberg faleceu em casa, na terça-feira passada, aos 64 anos. Ele tinha se submetido a uma cirurgia no coração havia três meses e por alguns anos enfrentou problemas no pulmão. A partida do líder, que tanta dedicação entregou ao comércio do sul, extremo-sul e com representação em nível estadual, foi destacada por representantes do segmento na cidade.

A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Itabuna, da qual ele foi presidente, posicionou-se nas palavras do atual presidente, Carlos Leahy. O Sindicom (Sindicato do Comércio Varejista), até então presidido por Rolemberg, falou por meio do vice-presidente José Adauto Vieira. Outros nomes também destacaram a audácia, criatividade e trabalho árduo do empresário, em favor dos interesses do segmento mais pujante da economia itabunense. (Relembre aqui)

Betânia Macedo manifesta gratidão

A companheira de décadas, Betânia Macedo, manifestou-se no domingo, para agradecer à legião de amigos que foi despedir-se e deixar afeto nesse momento de perda. “É com o coração cheio de amor e gratidão que eu e meus filhos, Rolemberg Filho e Andrey Macedo, agradecemos todo o apoio dos familiares, amigos, colaboradores, imprensa, enfim, de todos que foram nos abraçar durante a despedida do meu querido companheiro Rolemberg Macedo”.

Obviamente ainda consternada, mas serena, ela pôde traduzir o sentimento predominante hoje. “Nas inúmeras mensagens com manifestações de solidariedade e carinho pude sentir como se estivesse sendo abraçada. Estamos firmes e conscientes que Deus fez o melhor e agradecemos a oportunidade de conviver com ele durante todos esses anos”, declarou.