Missão do Fonplata visita Itabuna para ajustes em projetos de obras com financiamento internacional

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), secretários municipais e procuradores receberam na manhã desta terça-feira, dia 23, o executivo Eduardo Bogado, representante do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA). O objetivo do encontro foi tratar dos ajustes finais relativos aos projetos estruturantes financiados pelo crédito internacional.

A aplicação dos recursos do crédito internacional deverá transformar Itabuna num verdadeiro canteiro de obras que serão executadas em benefício da população. O encontro terá duração de dois dias (23 e 24) e reunirá toda equipe de secretários e procuradores e técnicos da Administração Municipal.

“Até aqui a Prefeitura de Itabuna tem feito um trabalho muito bom e de agora em diante nós vamos dar seguimento a essas ações de forma prática”, comentou o executivo do FONPLATA, Eduardo Bogado.

Esta é a segunda vez que uma Missão do FONPLATA chega a Itabuna para discutir as tratativas relacionadas ao financiamento internacional contratado pela Prefeitura de Itabuna para execução de obras estruturantes, viárias e de mobilidade urbana, infraestrutura e saneamento.

De acordo com o prefeito Augusto Castro (PSD) nestes dois dias durante os encontros de trabalho serão discutidas questões relacionadas aos processos licitatórios para a execução do pacote de obras.

“Nossa prioridade será licitar todo o valor do aporte financeiro destinado às obras no valor de cerca de US$ 30 milhões. A Missão do FONPLATA veio justamente tratar do detalhamento dos projetos e dos processos licitatórios”, frisou.

“Estamos trabalhando como funcionarão os processos de licitação dessas obras para que o mercado tome conhecimento e Itabuna vire realmente um canteiro de obras com investimentos que ficarão marcados na história da cidade. Serão investimentos que vão gerar empregos e muitas oportunidades no comércio e setor de serviços. Isso é fundamental!”, acrescentou.

Etapa vencida

A secretária Sônia Fontes, titular Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), responsável pela apresentação e execução dos projetos, lembrou que não foi nada fácil viabilizar uma operação de crédito internacional.

“Enfrentamos muita burocracia, mas vencemos essa etapa e agora estamos no passo a passo direto com o FONPLATA para finalmente entrar na fase de execução dos projetos”, disse.

Ainda de acordo com a secretária Sônia Fontes, a Prefeitura de Itabuna já tem US$ 23 milhões de dólares em projetos prontos. “A nossa preocupação é deixar garantido para o município todas essas benfeitorias, porque o maior objetivo do prefeito Augusto Castro é transformar a cidade e isso ele tem feito com muita maestria”, concluiu.