Mistério envolve o desaparecimento de três mulheres em Ilhéus

Três mulheres estão desaparecidas desde a tarde de sexta-feira (15) na zona sul de Ilhéus. São elas: Alexandra O. Suzart, Maria Helena N. Bastos e sua filha, Mariana B. Silva. Elas saíram do condomínio Vog Acqua, por volta das 17h, para caminhar em direção à Praia dos Milionários e não retornaram. Imagens de câmeras registraram a saída, mas não o retorno.

A família pede ajuda na divulgação e informa que em caso de qualquer informação entrar em contato pelos números (73) 99901-3668 (Davi), (73) 99868-4980 (Paty) ou acionar a polícia pelo 190.