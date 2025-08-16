Mistério envolve o desaparecimento de três mulheres em Ilhéus


Elas foram vistas pela última vez, segundo a família, na última sexta-feira

Por /

Três mulheres estão desaparecidas desde a tarde de sexta-feira (15) na zona sul de Ilhéus. São elas: Alexandra O. Suzart, Maria Helena N. Bastos e sua filha, Mariana B. Silva. Elas saíram do condomínio Vog Acqua, por volta das 17h, para caminhar em direção à Praia dos Milionários e não retornaram. Imagens de câmeras registraram a saída, mas não o retorno.

A família pede ajuda na divulgação e informa que em caso de qualquer informação entrar em contato pelos números (73) 99901-3668 (Davi), (73) 99868-4980 (Paty) ou acionar a polícia pelo 190.




Notícias Relacionadas

Biosanear testa novo sistema para melhorar coleta de resíduos em Itabuna
Itabuna recebe primeiro Mutirão Pop Rua Jud
Itabuna chama candidatos aprovados em concurso
Morte das três mulheres segue em mistério
CIMA debate em Camacan gestão de resíduos sólidos e fim dos lixões
Hospital de Base de Itabuna abrirá os jogos do 8º Campeonato SINDSERV
FICC faz convocação para Escutas Públicas da Lei Aldir Blanc em Itabuna
Câmara de Itabuna firma cooperação com Assembleia Legislativa na área da educação 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *