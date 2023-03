“Mobiliza Mulher” orienta empreendedoras para atuação nos negócios

Mulheres empreendedoras de Itabuna e região participam do “Mobiliza Mulher: Seja protagonista através do Empreendedorismo”, evento que acontecerá nesta quinta-feira (09), às 18 horas, no Hospital Beira Rio. O intuito é inspirar e desenvolver estratégias para que as empreendedoras ampliem seus negócios, encontrem novas inspirações e alcancem seus objetivos.

O “Mobiliza Mulher” é voltado especialmente para empreendedoras que desejam ter seu próprio negócio, fazer um bom planejamento estratégico e alcançar a liberdade financeira, tornando-se mulheres de sucesso. Durante o evento, as participantes poderão assistir a palestras sobre temas relevantes para o empreendedorismo feminino, além de fazer networking e trocar experiências com outras mulheres.

A programação contará com palestras inspiradoras ministradas por profissionais experientes no mercado. Wandressa Souza traz o tema “Desmitificando o Empreendedorismo Feminino”, Ernando Mangueira “Empreenda com Propósito – Tire suas ideias do papel” e Ludimila Vieira fala sobre “LGPD para Empreendedoras”. Além disso, haverá uma palestra sobre “Associativismo Feminino: Uma força necessária”, com Luciana Pauletti, e outra sobre como superar obstáculos e desafios na arte de empreender, com Silvana Rabelo.

São limitadas as vagas para o “Mobiliza Mulher: Seja protagonista através do Empreendedorismo”. “Não perca essa oportunidade de transformar positivamente seu negócio e junte-se a outras mulheres empreendedoras em busca de crescimento”, estimulam os organizadores.

Para se inscrever, basta acessar o link https://www.sympla.com.br/mobiliza-mulher–edicao-itabuna__1892985.