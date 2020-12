Mobilização alerta para aumento de violência sexual em crianças e adolescentes

O Conselho Tutelar de Buerarema promoveu, quinta-feira (10), uma ação de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Através de um carro de som, a equipe do conselho se fez presente na caminhada de conscientização e prevenção. Houve a distribuição de folhetos informativos e o apelo para que familiares e vizinhos ficassem atentos ao sinais.

Devido à pandemia do novo coronavírus, as medidas de distanciamento social, incluindo o fechamento de escolas, foram adotadas por 177 países e afetaram 73% de toda a população estudantil mundial. Com isso, a maior parte das crianças permanece praticamente todo o tempo em suas casas.

Especialistas alertam, porém, que 90% dos agressores são parentes da vítima. Estando essas crianças e adolescentes restritas ao ambiente familiar pelo afastamento das escolas, as denúncias começam a aumentar.