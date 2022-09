Mobilização especial da Secretaria de Saúde vacinará crianças e adultos nesta quarta na UniFTC

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Saúde/Rede de Frio, realizará uma ação especial na UniFTC para vacinação de adultos e crianças. Serão disponibilizadas vacinas contra o covid-19 (coronavac) para adultos e crianças, além de imunização contra a Poliomielite, reforçando a Campanha que foi prorrogada até sexta-feira, 30.

Para crianças de 3 e 4 anos terá vacinação da primeira ou segunda dose contra o covid-19. Já as crianças de 5 a 11 anos serão aplicadas as segundas doses, e os adolescentes de 12 a 17 anos receberão a segunda dose da covid-19.

Para adultos maiores de 18 anos ou idosos com relatório médico a vacinação contra o covid-19 será da segunda, terceira ou quarta dose. Importante lembrar que serão disponibilizadas vacinas contra a Poliomielite para crianças com idade de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias. A vacina contra a Pólio será disponibilizada para todas as crianças, inclusive aquelas que estão com o esquema vacinal completo