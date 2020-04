Modelo comemora previsão de volta da Turquia ao Brasil

O modelo baiano Carlos Henrique Santos Netto, de 28 anos, é um dos 120 brasileiros em verdadeira contagem regressiva na Turquia. A se confirmar um comunicado que ele recebeu do Itamaraty, na próxima terça-feira (5 de maio) irá um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) para resgatar o grupo que está sem saída em Istambul, capital daquele país cujas fronteiras estão fechadas.

Henrique, que é tatuador, desfila na passarela e posa para fotos há dez anos, encontrou na Turquia a primeira oportunidade de um trabalho internacional. Mas, assim como o resto do mundo, foi surpreendido pela pandemia de Covid-19. E amargou por meses a falta de perspectiva para voltar à terra natal, como mostrou reportagem publicada segunda-feira (27).

Família festeja

A corretora itabunense Cleide Leandro, tia do rapaz, fala com alegria da possibilidade de ele voltar a Salvador, para reencontrar a família. “A força do coletivo se mostra mais uma vez. A colaboração da imprensa, dos amigos que compartilharam, que entraram em contato com os conhecidos no Itamaraty e no consulado, fez a diferença. Porque sem essa colaboração de TODOS chamando atenção para o problema dos brasileiros na Turquia iria, provavelmente, demorar para ter uma ação mais efetiva do governo na solução. No apelo do meu sobrinho à família, ele sempre se mostrou preocupado com o coletivo dos demais brasileiros, e não só de seu caso em particular”, afirmou ela ao Diário Bahia.