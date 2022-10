Monitoramento 24h até o 2° turno das eleições na Bahia

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Secretaria da Segurança Pública iniciou atividade, nesta segunda-feira (24), em operação plena para acompanhamento de ocorrências durante o 2° turno das Eleições 2022. No próximo domingo (30), mais de 11 milhões de baianos voltam às urnas para escolher presidente e governador.

No 1° turno, ocorrido no dia 2 de outubro, o CICC monitorou as atividades e delitos registrados em toda a Bahia, através da interlocução com 23 Centros Integrados de Comunicações (Cicoms) espalhados pelo estado.

“Estamos atentos, inclusive monitorando os principais acontecimentos nacionais, para intervir em qualquer ocorrência na Bahia”, explicou o tenente-coronel Marinho, diretor da Superintendência de Gestão Integrada da Ação Policial (Siap).

O CICC conta também com profissionais das Superintendências de Inteligência (SI), de Gestão Tecnológica e Organizacional (SGTO), de Gestão Integrada da Ação Policial (Siap) e da Corregedoria Geral (Coger). Além das forças estaduais, representantes de órgãos municipais e federais somarão esforços para garantir a votação.