Monja Coen traz toda a sua sabedoria e espiritualidade para a mega abertura da Semana de Inovação de Ilhéus!

À medida que a Semana de Inovação 2024 se aproxima, a expectativa só cresce na comunidade ligada à tecnologia e inovação. O evento, que se inicia na próxima segunda-feira (20), começa com uma abertura excepcional: a presença de Monja Coen Roshi, fundadora da Comunidade Zen Budista do Brasil. Mais que uma líder espiritual, uma das vozes mais respeitadas e influentes de nossos tempos.

A sua palestra será um presente de boas-vindas para todos os participantes, marcando o início de uma semana repleta de workshops, palestras, apresentações de casos de sucesso e espaços temáticos dedicados à comunidade gamer e ao setor agro, com ênfase na sustentabilidade na cultura cacaueira.

Monja Coen é uma figura proeminente e respeitada no cenário espiritual brasileiro, desempenhando um papel fundamental como representante do Zen Budismo. Como monja zen-budista da tradição Soto Shu, ela trouxe os ensinamentos ancestrais do Budismo para um público amplo, inspirando milhares com sua sabedoria e compaixão. Além de suas atividades espirituais, Coen é uma escritora prolífica, palestrante requisitada e ativista social, cujos ensinamentos sobre mindfulness, compaixão e ética são aplicáveis não apenas na esfera pessoal, mas também nas organizações e na sociedade como um todo.

Ela se destaca também como defensora da justiça social, igualdade de gênero e proteção ambiental. Sua mensagem transcende fronteiras culturais e religiosas, unindo pessoas em busca de um mundo mais justo, pacífico e sustentável. Sua perspectiva holística inspira criatividade e bem-estar, enquanto suas reflexões sobre liderança, ética e responsabilidade social oferecem insights valiosos para os desafios éticos e sociais da inovação tecnológica.

A Semana de Inovação de Ilhéus promete ser um marco na busca por um futuro mais dinâmico e sustentável, e nada melhor do que iniciar essa jornada com a sabedoria e a inspiração de Monja Coen. Garanta sua inscrição e faça parte dessa transformação em https://bit.ly/Semanadeinovação