Montagem do 2º reservatório do Mais Água para a Cidade é concluída em Itabuna

A montagem dos reservatórios do Projeto Mais Água para a Cidade foi concluída ontem, dia 15, com a instalação do segundo e último tanque do projeto pela empresa contratada pela Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB), para a execução das obras e serviços.

Instalado no Loteamento Jardim Cordier, no Bairro Novo Jaçanã, o segundo reservatório conta com capacidade para armazenar 5 milhões de litros d’água. Vai atender todos os bairros da zona sul de Itabuna.

De acordo com o engenheiro João Vicente Nonato, responsável pela implantação dos tanques, ocorreu um pequeno atraso na montagem do último reservatório em função da execução do próprio projeto e das chuvas.

“O segundo tanque atrasou por causa das chuvas e do próprio projeto. Instalamos 74 longarinas para formar o teto, utilizamos um guindaste articulado para centralizar as peças dentro da engenharia de acordo ao projeto e montar peça por peça, o que demandou mais tempo”, explicou Nonato.

O presidente da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA), Raymundo Mendes Filho, comemorou a conclusão da montagem do reservatório de 5 milhões. Ele comunicou ao prefeito Augusto Castro (PSD) mais uma fase vencida do Mais Água.

“Falta muito pouco para o prefeito Augusto Castro entregar à população o novo sistema de abastecimento de água da cidade. Fiquei muito feliz em dar a notícia de que foi finalizada a montagem do segundo tanque do Mais Água”, afirmou.

“O reservatório de 3 milhões de litros, do Novo Lomanto já está com as conexões entroncadas, no Novo Jaçanã, falta apenas interligar com a rede de distribuição”, disse Raymundo Mendes.

REDE DE DISTRIBUIÇÃO

A implantação da rede de distribuição que será acoplada ao reservatório de 5 milhões de litros de água, já está com os serviços bem avançados, a previsão é que nas próximas duas semanas seja interconectada ao tanque.

“Praticamente finalizamos a rede adutora que vai conduzir a água da Estação de Tratamento (ETA), no São Lourenço, para os dois reservatórios. Agora, estamos implantando a rede de distribuição de 300 milímetros que conecta ao tanque do Novo Jaçanã, levará água aos bairros da zona sul de Itabuna dando fim ao abastecimento intermitente pelo sistema de manobras”, afirmou o gerente Técnico da EMASA João Bitencourt.

O Projeto Mais Água para a Cidade é fruto da parceria da Prefeitura de Itabuna com o Governo do Estado e executado pela a EMASA. A previsão de conclusão de todo o projeto é para o fim deste ano para atender mais de 140 mil pessoas nos bairros das zonas sul, leste e oeste de Itabuna.