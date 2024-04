Montagem do reservatório do Mais Água do Bairro Novo Lomanto atinge o segundo nível

A montagem do reservatório do Projeto Mais Água para a Cidade, que armazenará três milhões de litros d’água, já alcança o segundo nível da estrutura metálica que vem sendo implantada no Bairro Novo Lomanto. Na manhã de ontem, dia 23, operários da empresa responsável pela construção dos equipamentos, já realizavam os serviços de solda no piso do tanque.

O presidente da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA), Raymundo Mendes Filho, acompanha passo a passo a implantação dos reservatórios e está confiante quanto à finalização das montagens.

“O trabalho do reservatório do Novo Lomanto está em um ritmo muito bom. Porém, as chuvas dos últimos dias atrapalharam o início da instalação do 2º tanque no Loteamento Jardim Cordier. Mesmo assim, acredito que a empresa vai finalizar os serviços até o final deste semestre”, afirmou Mendes Filho.

Além do Novo Lomanto, onde está sendo implantado o tanque para armazenamento de 3.000 m³ de água, Zildolândia, Santa Catarina, Teclo Conrado, Odilon, Lomanto, Nova Mangabinha, Mangabinha, Bananeira e condomínio residencial Vog Grapiúna também serão beneficiadas com o reservatório da zona oeste do Projeto Mais Água para a Cidade.

“O Mais Água para a Cidade é uma obra de cunho econômico e social e demonstra a preocupação do prefeito Augusto Castro (PSD), com o desenvolvimento econômica da cidade e, acima de tudo, com o bem-estar da população itabunense”, disse o presidente da EMASA, Raymundo Mendes Filho.

Além disso, o projeto vai solucionar um dos maiores entraves à atração de indústrias e outros investimentos de Itabuna que há pelo menos 40 anos sofre com a oferta d’água intermitente mesmo em períodos chuvosos O Mais Água amplia a capacidade da EMASA de distribuir água tratada para a área territorial urbana.