Morador de Buerarema ganha carro 0 km da promoção Mega Aniversário Itão

José Carlos Alves de Melo Filho, morador de Buerarema, é o ganhador do primeiro dos quatro Hyundai HB20 zero quilômetro da campanha promovida pela Rede de Hipermercados Itão, um dos mais tradicionais estabelecimentos comerciais da Bahia. Com transmissão pelas redes sociais, o veículo foi sorteado no início da noite de quarta-feira (14), na loja da Avenida Amélia Amado, no Centro Comercial, em Itabuna.

O consumidor que não foi contemplado no primeiro sorteio ainda terá mais chances. A rede de hipermercados – que em dezembro deste ano completa 60 anos de atividades comerciais, sociais e filantrópicas no sul da Bahia – ainda vai sortear outros três veículos na Campanha Mega Aniversário Itão. Um carro zero será sorteado no dia 20 de outubro e outros dois em 19 de janeiro.

Mas os quatro carros zero não são as únicas vantagens para os clientes da rede que possui lojas em Itabuna e Ilhéus, conforme explica o gerente de compras Iran Santos Lima. “As nossas campanhas promocionais são uma das formas que encontramos para retribuir o carinho e a parceria duradoura e de valorização que foi estabelecida entre a nossa empresa e os clientes”, conta Iran Lima.

Ele afirma que a rede de lojas Itão tem o compromisso com os consumidores de oferecer os melhores produtos e as melhores promoções. Além disso, os clientes têm a opção de parcelar suas compras em até 4 vezes sem juros em cartões de crédito ou parcelar em 30 e 60 no cheque. Neste último caso, para quem é cadastrado.

Tradição e modernidade

O gerente destaca que o Itão é a rede de hipermercados que mais sorteou prêmios na Bahia em seis décadas de existência. “No ramo de supermercado, o Itão é a empresa mais antiga, o que mostra a solidez do grupo. Isso é motivo de orgulho para nós, nossos colaboradores, comunidade regional e fornecedores. Nossa equipe é muito comprometida e dedicada em tudo que faz”, encerra Iran Lima.

O consumidor que gosta de comodidade também tem a rede de hipermercados Itão como a melhor opção para compras na região. Com poucos cliques, pode fazer as compras pelo site itao.com.br. Os moradores de Itabuna podem escolher receber as suas compras em casa ou retirar, em horário agendado, na loja do Centro Comercial.