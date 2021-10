Morador de Itabuna ganha segundo carro zero da Campanha Mega Aniversário Itão

O segundo dos quatro veículos da campanha promocional Mega Aniversário Itão saiu para um morador do bairro Pontalzinho, em Itabuna. O sortudo é Islei Mendonça Costa, que neste final de ano colocará na garagem um HB-20 zero quilômetro. O sorteio do veículo foi realizado, no final da tarde desta quarta-feira (20), na loja da Avenida Amélia Amado, no Centro Comercial de Itabuna.

Islei Mendonça é o segundo ganhador do carro zero quilômetro da promoção deste ano do Itão. Em julho, o policial da reserva José Carlos Alves, morador de Buerarema, foi o primeiro sorteado. “Os nossos clientes ainda têm muita chance de ganhar, pois dois carros da campanha Mega Aniversário de 60 anos do Itão, serão sorteados no final da promoção, em janeiro”. afirma o gerente de compras Iran Santos Lima.

COMO CONCORRER AOS PRÊMIOS

Para participar da campanha, o cliente só precisa fazer suas compras em qualquer loja da rede Itão em Itabuna e Ilhéus. A cada R$ 50,00 em compras são gerados cupons que concorrem aos prêmios. Os clientes que comprarem online pelo site www.itao.com.br ou aplicativo Itão também participam. “São várias opções de compras e alternativas para correr aos prêmios”, explica Iran Lima.

Além do sorteio dos quatro veículos zero, os clientes da rede de hipermercados Itão têm a opção de parcelar as compras em até 4 vezes sem juros nos cartões de crédito ou aproveitar o maior prazo sem juros da região, 60 dias no cheque. No caso da opção pela compra no cheque, o consumidor precisa ser cadastrado. “São muitas facilidades para o consumidor comprar em uma das nossas lojas em Itabuna e Ilhéus, as maiores ofertas e as melhores são marcas registradas do Itão” afirma Iran Lima.

Quem procura comodidade também tem a rede de hipermercados Itão como a melhor opção para compras tanto no varejo quanto no atacado. Com poucos cliques no mouse de seu computador ou pedido pelo smartphone, por meio do aplicativo, o consumidor escolhe seus produtos recebe em casa ou retira, em horário agendado, na loja do Centro Comercial, em Itabuna.