Morador queima casa de marimbondos e provoca um incêndio em Itabuna

Vejam que azar: Juracy Amálio, antigo morador do bairro Novo Jaçanã, em Itabuna, tentou dar um basta ao incômodo provocado por marimbondos e destruiu com fogo a casa desses pequenos insertos. Porém, acabou provocando um incêndio no local, nesta terça-feira, 11.

O fogo encontrou meios para se propagar e queimou também a casa de Juracy, que acabou provocando um vexame em toda a rua, além de muito trabalho ao Corpo de Bombeiros, imediatamente acionado pelos vizinhos.

Duas viaturas foram deslocadas pelo CB para debelar as chamas e assim evitar que imóveis próximos fossem atingidos pelo incêndio, iniciado por volta das 10 da manhã. Foram quase sete horas de trabalho até o fogo ser dominado.

A casa de Juracy ficou completamente destruída. Mas ele não sofreu qualquer ferimento, assim como um filho que também lá estava. Restaram apenas o prejuízo e a necessidade de correr atrás de recursos para reparar os danos sofridos pelo imóvel.