Moradores da Rua dos Trovadores festejam chegada da pavimentação asfáltica

A tão sonhada obra de pavimentação asfáltica esperada pelos moradores da Rua dos Trovadores, no Bairro Santo Antônio, está prestes a se tornar realidade. A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB) e a CONDER, trabalha na preparação da via com rebaixamento, escavação de 40 cm e recomposição de sub-base e base em brita graduada simples (BGS).

Além disso, equipes da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) atuam conjuntamente na revisão de redes de abastecimento d’água e coleta de esgotos sanitários para que os serviços de pavimentação sejam iniciados. A via ligará a Avenida Itajuípe ao Bairro São Roque, passando pelos acessos aos bairros Corbiniano Freire e Novo Horizonte e as ruas Independência e João Timóteo, criando novo acesso à rodovia BR-101 e ao semi-anel rodoviário.

“Moro aqui há 44 anos. As gestões passadas não fizeram um serviço de qualidade para a manutenção da pavimentação. Encontrei Augusto Castro e pedi que nos ajudasse, pois estávamos sofrendo com a poeira, lama e buracos. Vejo agora que garantiu sua palavra ao dar início à preparação das ruas para a pavimentação”, declarou dona Eloísa Maria Rodrigues, que agradeceu ao prefeito de Itabuna pelas obras que considera fundamentais.

O comerciante José Vieira, proprietário de uma mercearia, fez coro com satisfação de sua vizinha. “O prefeito Augusto Castro é um homem de palavra. A comunidade está muito feliz com o início das obras de pavimentação. Esperamos que ele faça muito mais pela cidade”, destacou.

Já o morador Cristovão ,conhecido como Galego, agradeceu ao gestor do município pela atenção dada à rua principal de acesso aos bairros da zona norte, que desde muito vinha sendo esquecida. “Todos os moradores aqui reclamavam muito dos buracos, da poeira, da sujeira, do lixo e entulhos, enfim, do descaso.

Agora, estamos vendo que as obras estão acontecendo, não só aqui, mas em toda a cidade. Tenho certeza que este prefeito será o primeiro a ser reeleito pelo trabalho que está desenvolvendo”, comentou.

Segundo o fiscal de obras da CONDER, Francislei Oliveira, a Avenida Itajuípe também terá serviços de pavimentação assim como o Governo do Estado executou nas avenida Bionor Rebouças, entre o São Roque e o Santa Inês, e Ilhéus, e liga esta parte ao centro da cidade.

Ele disse que na Rua da Floresta, no São Caetano, está havendo a fresagem contínua e remendo profundo para tratamento de borrachudos (deformações no pavimento) como se deu na Rua do Cajueiro, entre Nova Ferradas e Ferradas, onde serviços de pavimentação estão bastante adiantados.