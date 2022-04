Moradores da zona Norte de Ilhéus acumulam prejuízos em seis dias sem energia elétrica

Desde a madrugada do sábado de Aleluia (16), as famílias que residem nas localidades do Retiro, Tibina e Aderno, localizadas na zona rural norte de Ilhéus, estão sem energia elétrica e não conseguem atendimento da Coelba, apesar das inúmeras reclamações registradas nos canais de relacionamento da concessionária baiana. Segundo o professor Nilson Nascimento, morador do Aderno há dez anos, “a situação é desesperante, com muitos transtornos e prejuízos acumulados nesse período”.

O professor relata que ele e seus vizinhos perderam alimentos armazenados nas geladeiras e estão impossibilitados de acessar a internet, ferramenta de trabalho essencial para ele, que trabalha na rede estadual de Educação e estuda mestrado na Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc).

“Não sabemos mais a quem recorrer, estamos assustados com essa situação. Nesse tempo que moro aqui, isso nunca tinha acontecido. Falta de respeito da empresa com seus clientes, e falta de estrutura da sociedade para proteger os cidadãos desse tipo de abuso”, enfatiza o morador.