Moradores de Ilhéus recebem instruções contra afogamento

Entender, na prática, os procedimentos tomados quando uma pessoa está se afogando foi tema de nova etapa do ‘Treinamento de Salvamento Aquático’, ministrado por integrantes do 5º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM/Ilhéus), para 30 moradores do povoado de Urucutuca. Aula aconteceu na manhã da quinta-feira (4).

As instruções levaram os moradores da região e a população pesqueira para dentro do Rio Almada, próximo à comunidade e lá puderam por em prática tudo o que foi aprendido nas aulas teóricas sobre o protocolo de Suporte Básico de Vida (SBV), técnica de prestação dos primeiros atendimentos até a chegada dos bombeiros.

Conforme o soldado Elton Paixão, um dos instrutores do curso, as aulas foram repassadas para três comunidades pesqueiras e, desta vez, abordou principalmente as técnicas de socorro em ambientes de rios e lagos, onde há maior incidência de afogamento.“A ideia do projeto é educar essas pessoas sobre a importância e maneira com que uma rápida ação salva vidas. Isso faz parte da nossa rotina de treinamentos e precisamos repassá-la para a população”, explicou.