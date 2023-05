Moradores do Califórnia recebem UBS Alberto Teixeira requalificada

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), entregou aos moradores do Califórnia na manhã desta segunda-feira, dia 22, a Unidade Básica de Saúde Alberto Teixeira Barreto, que foi requalificada. O clima entre os trabalhadores da saúde, usuários e de moradores do bairro, na zona norte da cidade, era de festa.

Muitas eram as dificuldades enfrentadas pela comunidade para usufruir dos serviços médicos e ambulatoriais, fornecidos diariamente pela UBS, que há anos necessitava de obras de reforma. A partir de agora, os moradores do Califórnia e de bairros circunvizinhos vivem uma nova realidade quanto aos cuidados com a saúde.

“Estou muito satisfeita com essa nova fase que estamos vivenciando neste posto de saúde. O prefeito Augusto Castro fez a diferença aqui”, comentou a dona de casa Adriana Silveira, moradora do bairro.

O ato de entrega da UBS contou com a presença de secretários municipais e vereadores, a exemplo do presidente da Câmara Municipal, Erasmo Ávila, responsável pelo Pedido de Providência para a requalificação da referida unidade de saúde, além de lideranças políticas e a comunidade em geral.

O prefeito Augusto Castro lembrou que as obras de requalificação desta unidade reforçam o cumprimento da sua promessa de campanha de reformar as 34 Unidades de Saúde e fortalecer a Atenção Primária. “Eu não vejo uma saúde funcionando bem, sem uma Atenção Básica trabalhando de forma satisfatória”, comentou.

“Essa unidade de saúde vem para fortalecer ainda mais a Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, promovendo o acolhimento, a humanização e a segurança em saúde que os itabunenses tanto necessitam”, acrescentou.

A subsecretária de Saúde, Lânia Peixoto, que representou a secretária Lívia Mendes Aguiar, lembrou que está é a 15ª unidade de Saúde requalificada pela gestão do prefeito Augusto Castro, oferecendo condições dignas de trabalho para médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de saúde bucal, dentre outros profissionais.

“Nunca vi um prefeito se dedicar tanto à área da saúde como o nosso prefeito Augusto Castro E, o melhor, a preocupação não se restringe apenas à estrutura física das unidades, o que já é importante, mas também com a melhoria e qualidade do serviço prestado à população”, disse Lânia Peixoto.

A Unidade Básica de Saúde Alberto Teixeira Barreto conta com quatro consultórios médicos, três de enfermagem, um odontológico, além de farmácia, salas de vacina, triagem, curativo, de regulação, de endemias, auditório, entre outras. Em média são realizados 200 atendimentos diariamente.

Legenda: Prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), entregou a UBS Alberto Teixeira Barreto – Fotos Pedro Augusto