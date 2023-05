Morar Melhor da Igreja Teosópolis entrega casa no Daniel Gomes

Mais uma pessoa carente passou a ter condições dignas de moradia. Trata-se de Juliana, uma deficiente física, órfã, com problemas psiquiátricos, que não possuía condições mínimas de moradia. Ela foi contemplada pelo Projeto Morar Melhor, que visa a construção e reforma de moradias, desenvolvido através do Ministério da Ação Social, da igreja Batista Teosópolis de Itabuna.

Desde o projeto até o acabamento tudo foi fruto de doação da sociedade civil organizada e membros da Teosópolis. O projeto foi feito por uma arquiteta, recém-formada, que não cobrou pelo serviço; funcionários e aposentados do Banco do Brasil doaram os materiais e recursos para a mão de obra; profissionais da construção civil doaram seu tempo; o Ministério de Ação Social da Teosópolis liderou a ação.

“Eu como tutora de Juliana, agradeço demais esse apoio irrestrito dado a Juliana. De doação em doação, agradeço a todos que, de alguma maneira, colaboraram. Que Deus abençoe a todos”, disse Vania Haun.

Coordenador do Ministério da Ação Social da Teosópolis , Gilson Pinheiro agradeceu o apoio de todos. “Esse é um momento especial na vida da igreja, poder socorrer essas pessoas. Agradeço e peço pelas vidas de Danilo, de Bito, de Miguel que acompanharam a obra, a todos que se dedicaram a fazer o bem”, pontuou

O pastor Geraldo Meireles salientou que não foi empregado nenhum recurso financeiro da igreja na obra. “Foi tudo fruto de doação. Louvamos a Deus pelo Ministério de Ação Social que, através da união de forças, contribuiu para a entrega de um novo lar para Juliana. Nossa gratidão especial a Reinaldo Campos do Nascimento (in memoriam), um dos idealizadores da ação, falecido durante o período de construção que, pelo legado de dedicação e amor ao próximo, sempre nos influenciará. Enfim, hoje prestamos contas aos doadores com a entrega do imóvel, com alguns móveis novos e eletrodomésticos. Fazer o bem, faz bem! Louvado seja Deus!”, disse.