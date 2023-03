Morre a agente da Polícia Rodoviária Federal ferida em acidente

Sara Praxedes, agente da Polícia Rodoviária Federal, morreu nesta segunda-feira, 13, vítima de acidente de carro na rodovia Ilhéus/Itabuna. Ela estava na UTI do Hospital Costa do Cacau desde o último dia 7, quando foi internada com vários ferimentos.

O acidente com Sara envolveu um caminhão-baú, um ônibus e um carro de passeio da Toyota, dirigindo pela policial. Ela perdeu o controle do volante e chocou-se contra o fundo do caminhão, nas proximidades do bairro de Banco da Vitória, em Ilhéus.

A morte de Sara foi confirmada nas redes sociais por Rute Praxedes, sua irmã. Ela, porém, não deu detalhes em relação ao velório e sepultamento da vítima.