Morre a médica itabunense Lícia Mastique

A médica pediatra Lícia Mastique, que vinha lutando contra um câncer, faleceu em São Paulo. Com uma legião de pacientes e admiradores do trabalho dedicado, ela era uma das sócias do Cemepi.

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, encaminhou a seguinte nota de pesar manifestando condolências.

Com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento da médica Lícia Marina Saraiva Mastique de Castro, que enfrentava um câncer e se tratava na cidade de São Paulo.

Doutora Lícia Mastique, dedicou-se com afinco a medicina, atuando na pediatria. Muito querida entre os colegas, com grande serviço prestado a saúde de Itabuna.

Era sócia do Centro Médico Pediátrico de Itabuna (Cemepi), foi uma entusiasta do processo de reforma por que passa o centro médico. Que brevemente passará a atender pelo Sistema Único de Saúde (SUS), após assinatura de convênio com o município.

Em meu nome, e em nome da população itabunenses, hipotecamos os mais sinceros votos de pesar a todos os familiares, amigos e pacientes da Dra. Lícia Mastique. Que Deus em sua profunda misericórdia, conforte o coração de todos e o tempo, senhor da razão, amenize a dor da perda.

Itabuna, 12 de outubro de 2021