Morre a professora Maria Palma Andrade, da Ursc

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, lamenta o falecimento da professora aposentada do curso de Geografia da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) Maria Palma Andrade, cuja vida profissional e acadêmica foi dedicada ao estudo do perfil sociocultural e econômico do Sul da Bahia.

Ela também desenvolveu pesquisas e estudos geoeconômicos da microrregião e a história das praças de Itabuna, em diversos títulos. Fez parte do corpo docente da UESC de 1968 a 2003, tendo publicado vários livros sobre Itabuna, Ilhéus e a região. Um dos clássicos é “De Tabocas a Itabuna: um estudo histórico-geográfico / concepção e organização com a professora Lurdes Bertol Rocha e colaboração do sociólogo Agenor Gasparetto publicado pela Editora da UESC (Editus, 2005)

Além da UESC foi professora na Ação Fraternal de Itabuna e do extinto Colégio Nossa Senhora da Glória (Gato de Botas). Desde 2011, é co-fundadora da Academia de Letras de Itabuna (ALITA), onde ocupa a Cadeira 27, tendo como patrono o escritor Fernando Sales. Deixa quatro filhos (Oscar, Alberto, Rivane e Cláudio) e quatro netos ( Thiago, Suzanne, Lorena e Lucas ).

O velório acontece no serviço funerário da Avenida Juca Leão, 534. O sepultamento será nesta quarta-feira, dia 15, às 10 horas, no Cemitério do Campo Santo.

Itabuna, BA, 14 de março de 2023.

Augusto Castro

Prefeito