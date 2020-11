Morre, de Covid-19, médica Zina Macedo

A médica pediatra Zina Macedo, esposa do também médico e ex-vereador João Otávio Macedo, acabou de falecer, vítima de coronavírus, em Itabuna. Ela tinha 77 anos e estava internada há 15 dias no Hospital Calixto Midlej Filho, lutando contra a tão traiçoeira covid-19.

Além do parceiro de décadas, com quem aparecia em todos os eventos sociais, ela deixa três filhos órfãos. Entre eles, o delegado Marlos Macedo. É uma família admirada na cidade, sobretudo pela união tão visível diante de todos que têm a chance de com eles conviver.

“A pediatria perdeu uma grande médica, uma pessoa alegre, muito família, dedicada à profissão; uma pediatra que trabalhava por amor! Foram anos naquele IPEPI”, afirma a administradora Vanusa de Jesus, mãe de dois dos tantos pacientes acompanhados por Dra. Zina – que exerceu a medicina por aproximadamente cinco décadas.

Devido aos protocolos sanitários, a despedida de entes queridos é rápida e restrita a poucas pessoas. Ainda não há informações sobre horário do enterro. Mas fica o reconhecimento, a admiração e a saudade de uma mulher cuja elegância não estava apenas nas roupas e na postura; era evidente no olhar e nas atitudes dela.