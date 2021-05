Morre de Covid o médico Theovaldo Araújo

O médico Theovaldo Araújo, 73 anos, morreu de Covid-19 na manhã deste sábado, 22. Intubado, o cardiologista estava no hospital Calixto Midlej Filho, em Itabuna, cidade onde ele morava

Dr. Theovaldo chegou ao hospital no início deste mês com os mais graves sintomas da Covid-19. Na mesma ocasião, o filho dele, Marco Antônio Ladeia, advogado de 39 anos, também foi internado com a doença. E morreu poucos dias depois.

MOÇÃO DE PESAR

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, apresenta suas condolências aos familiares e amigos do médico Theovaldo Araújo, que faleceu neste sábado, dia 22. Espera que Deus conforte seus familiares e amigos.

O cardiologista estava internado há 15 dias, no Hospital Calixto Midlej Filho, em decorrência de complicações decorrentes do novo coronavírus. Na semana passada, seu filho Marco Antônio Ladeia de Almeida Araújo, 38 anos , também faleceu por Covid-19.

O prefeito intercede ao Criador que receba Theovaldo na sua Glória por sua humildade e generosidade pelos revelantes que prestou à socieade regional como cardiologista e agente público.

Doutor Theovaldo, na sua trajetória, também ocupou o cargo de Secretário de Esportes e Turismo, na Administração municipal, entre 1989 -1992. Além de ser pessoa bem relacionada, se notabilizou pela cordialidade.

Itabuna, 22 de maio de 2021.

Augusto Castro

Prefeito de Itabuna