Morre de Covid um dos mais antigos comerciários de Itabuna

Itabuna registra mais uma vítima da covid. Dessa vez foi o comerciário Romualdo Souza Fernandes. Aos 67 anos, ele faleceu na manhã deste domingo, dia 21, no Hospital de Base, onde estava internado. Romualdo era funcionário da loja “Nova Imperatriz”, com 40 anos de serviço.

Figura alegre, carismática, alegre, conversadora e excelente vendedor, Romualdo era o funcionário-símbolo da “Nova Imperatriz”, loja criada pelo saudoso comerciante Walmir Tolentino Sodré em 1953 e hoje administrada pelo seu filho Sérgio. O “Baixinho invocado” tinha quarenta anos de casa.

Romualdo deixa dois filhos: o funcionário do Supermercados Itão Marcos, e o diretor do Sindserv-Sindicato dos Servidores Municipais de Itabuna Matheus. Era casado com a técnica de enfermagem Noélia que, também vítima da covid, se encontra internada no Hospital Calixto Midlej.

Mas informações no Blog do Bené