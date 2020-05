Morre dom Ceslsu Stanula, ex-bispo de Itabuna

Aos 80 anos, morreu ontem à noite em Salvador, Dom Ceslau Stanula, ex-bispo de Itabuna. Com graves problemas de saúde, ele estava desde o último dia 6 internado no hospital São Vicente, onde chegou com pneumonia, chicugunha e problemas na próstata.

O corpo do religioso será sepultado logo mais às 16 horas lá mesmo em Salvador, no cemitério Jardim da Saudade, Brotas. Em Itabuna, Dom Ceslau comandou a Diocese local de 1997 a 2017. Foram 20 anos de um trabalho que deixou boas lembranças entre os católicos.