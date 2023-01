Morre Edimar Magotto, ex-provedor da Santa Casa de Itabuna

Morreu no início da noite desta terça-feira, 17, o pecuarista e empresário Edimar Magotto, aos 77 anos de idade. Ele estava hospitalizado em Vitória, no Espírito Santo, com graves problemas de saúde. O corpo, segundo a família, será transladado para Itabuna, onde será sepultado.

“Meu pai veio passar Natal e Reveillon no Espírito Santo com a família. Fez exames de rotina e identificou algumas obstruções em artérias no coração. Fez um cateterismo para stent mas precisou fazer uma cirurgia de revascularização de grande porte. A cirurgia foi muito bem sucedida, porém por outros problemas de saúde de meu pai foi necessário intubar ontem”, revelou Edimar Magotto Jr. em uma rede social.

O filho do empresário declarou ainda: “Foi um pai maravilhoso, excepcional, empreendedor e um exemplo de vida que contagiou uma geração de empresários e pecuaristas. Foi provedor da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna por 14 anos, de forma filantrópica.

NOTA DE PESAR

A seguir, veja o que disse o prefeito Augusto Castro sobre a morte do empresário:

Com um misto de surpresa e muita tristeza, recebi no início desta noite a notícia do falecimento do empresário, pecuarista e ex-provedor da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, Edmar Margotto. Cidadão empreendedor e exemplo de vida que adotou a nossa cidade com amor e paixão.

Natural de Colatina, Espírito Santo, ele veio muito jovem para Itabuna para administrar a empresa Itadil. Aqui, foi membro do Rotary Club, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna por 14 anos, agraciado com o título de Cidadão Itabunense, recebeu diversas comendas por serviços prestados e também era sócio da Faculdade Santo Agostinho.

Edmar Margotto encontrava-se no Espírito Santo onde foi passar as festas de final de ano com a família. Ao fazer exames de rotina, constatou obstruções em artérias do coração e passou por cirurgia bem-sucedida. Porém, outras complicações clínicas agravaram seu quadro de saúde, ocasionando o óbito.

Edmar Margoto deixa viúva, a médica patologista Mércia Alves da Silva Margotto, os filhos Edmar Margotto Junior e Stefânia Silva Margotto.

Por sua decisão, seu corpo será velado e sepultado no Mausoléu dos ex-provedores da centenária Santa Casa de Misericórdia de Itabuna no Cemitério do Campo Santo.

Rogamos a Deus, que conforte o coração dos familiares e de sua legião de amigos, ao tempo que também pedimos que receba sua alma em luz.

Itabuna, Bahia, 17 de janeiro de 2023

Augusto Castro

Prefeito