Morre em Ilhéus o bioquímico José Carlos Maltez

José Carlos Maltez de Souza Bastos, bioquímico, morreu nesta segunda-feira, 3, em Ilhéus, aos 71 anos de idade. Com câncer, ele estava internado no Hospital Costa do Cacau.

Depois de vários anos trabalhando na área da saúde, José Carlos Maltez passou a se dedicar à produção de chocolate, aproveitando-se da condicão de produtor rural. A fábrica de chocolate Maltez é um dos destaques em Ilhéus nesse ramos de atividade.

Nas redes sociais, muitas manifestações de pesar pela morte do bioquímico, que deixa mulher e dois filhos. Local e horário do sepultamento ainda não foram definidos.