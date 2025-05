Morre em Ilhéus o jornalista e artista plástico Makalé

Em Ilhéus, na madrugada desta terça-feira, 20, faleceu o jornalista e artista plástico Carlos Alberto Alves de Moura, conhecido como Makalé, em decorrência de insuficiência respiratória. Seu corpo foi velado no SAF e, posteriormente, sepultado hoje mesmo.

Makalé, de 73 anos, dedicou grande parte de sua vida ao jornalismo e às artes plásticas. Ele foi um dos fundadores, diagramador e repórter do Diário de Ilhéus, onde atuou até os últimos dias.

A notícia de sua morte pegou familiares e amigos de surpresa, uma vez que ele foi visto circulando normalmente em diversos locais da cidade e também estava ativo nas redes sociais e nos negócios.

A seguir, uma nota de pesar divulgada pela prefeitura ilheense:

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Carlos Alberto Alves de Moura, conhecido por todos como Makalé, ocorrido nesta terça-feira (20). Diretor do Diário de Ilhéus, Makalé tem uma trajetória marcada pela ética, profissionalismo e dedicação à comunicação e à cultura.

Além de ser reconhecido como um dos grandes nomes do jornalismo ilheense e sul baiano, também se destacou como artista plástico. Aos 73 anos, Makalé deixa esposa e dois filhos.

O velório está sendo realizado no SAF, sala 3, no bairro da Conquista. O sepultamento está previsto para as 15h.

O prefeito de Ilhéus, Valderico Junior, manifesta suas sinceras condolências a familiares e amigos, neste momento de despedida. Que a memória de Carlos Makalé permaneça viva entre nós!

Ilhéus-BA, 20 de maio de 2025

Prefeitura de Ilhéus