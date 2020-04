Morre em Ilhéus o padre João Oiticica

O vice-prefeito de Ilhéus, José Nazal, informou agora há pouco em sua página no Facebook o falecimento do padre João Boaventura Oiticica, que por muitos anos trabalhou neste município. Segundo Nazal, o religioso de 71 anos estava internado no hospital São José.

A morte de João Oiticica ocorreu durante esta madrugada. Para José Nazal, amigo do padre há vários anos, o “Movimento de Cursilhos de Cristandade da Diocese de Ilhéus muito lhe deverá por todo apoio durante décadas”.

“Sinto profundamente estarmos impossibilitados de render-lhe todas as homenagens que merece, porém, sua despedida será da mesma forma simples como viveu, buscando sempre imitar Cristo Jesus, a quem sempre seguiu”, declarou o vice-prefeito.