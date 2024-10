Morre em Itabuna a jornalista Rosi Barreto

A jornalista Rosi Barreto morreu nesta segunda-feira, 30, em Itabuna, aos 64 anos de idade. Ela lutava contra um câncer e estava internada há cerca de um mês no Hospital de Base. O corpo da comunicadora está sendo velado no SAF e será sepultado ainda hoje no cemitério Campo Santo local. Rosi deixa uma filha, a biomédica Marcela Barreto. Detalhes sobre a vida profissional da jornalista estão na nota, a seguir, divulgada pela Prefeitura de Itabuna, onde ela foi servidora por vários anos, na área de comunicação.

MOÇÃO DE PESAR

Com tristeza soube do falecimento da jornalista Rosimeire Barreto na manhã desta segunda-feira, dia 30. Dedicada profissional de Comunicação há 42 anos, Rosi Barreto, como gostava de ser chamada, prestou inestimáveis serviços à Prefeitura na elaboração de textos e reportagens relatando o dia a dia da Administração Pública, dirigentes, funcionários e pessoas comuns da cidade onde nasceu, viveu, criou família e amou.

Na área da comunicação privada, atuou com editora de telejornais da TV Santa Cruz e da Rádio Morena FM, além de breves passagens por outras emissoras de rádio. No jornalismo impresso, trabalhou nos jornais A Região e Agora e mais recentemente em blogs e portais eletrônicos, tendo criado o “www.eunacidade.com.br” sempre com curiosidade e apreço às histórias e estórias humanas.

Sua inquietude era marcante e contagiante sempre na busca de pautas e temas que gerassem boas reportagens. Rosi sempre falava com paixão de pessoas e fatos que marcaram sua vida. Com esforço e desmesurado amor, criou sua família e sua relação interação e zelo por Marcela Barreto era mais que simples amor maternal. Era de esperança, triunfos e encantamento a cada passo dado por sua amada filha.

Neste momento de dor, peço a Deus, Misericordioso, que conforte sua filha, familiares e amigos que choram sua partida e receba sua bondosa alma em Luz e Glória.

Itabuna, 30 de setembro de 2024

Augusto Castro

Prefeito