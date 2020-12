Morre em Itabuna a professora Agenilda Palmeira

Internada no hospital Calixto Midlej Filho com problemas no pulmão, morreu ontem, 29, em Itabuna, a professora Agenilda Palmeira. O corpo, velado no SAF, foi sepultado na manhã desta quarta-feira, 30.

Pelas mãos da Agenilda, passaram muitos profissionais de sucessos em diversas ramos de atividade. Foram estudantes que conseguiram através dela, reforço escolar qualificado para aprovação em concursos públicos, principalmente.

A professora dedicou boa parte de sua vida, no bairro Santo Antônio, a um cursinho que ganhou fama em todo o sul da Bahia tal as suas aulas bem aplicadas e com abrangência em muitas áreas do conhecimento.

De acordo com a família, Tia Agenilda, como era conhecida, estava intubada há cerca de uma semana, acometida de pneumonia. Apesar dos cuidados médicos, o quadro de saúde foi piorando, e a professora não resistiu.