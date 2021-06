Morre em Itabuna o empresário Reinaldinho Cruz

Familiares e amigos se despedem na manhã desta terça-feira, 15, do empresário Reginaldo Cruz Filho, cujo corpo será sepultado no cemitério Campo Santo local. Ele morreu hoje, 14, no hospital da Bahia, em Salvador, onde estava internado.

Reinaldinho Cruz, que tinha 62 anos de idade, adoeceu no início deste ano e desde então lutava pela vida. Ele não conseguiu se recuperar de uma cirurgia, pois adquiriu Coronavírus e logo depois uma espécie agressiva de bactéria.

O empresário itabunense era casado com Ana Helena Binow, com quem teve três filhos: Reinaldo Neto, Lorena e Ervino Neto. Nas redes sociais, Reinaldinho é citado por amigos como uma pessoa alegre, divertida, um cara de bem com a vida.