Morre em Itabuna o ex-secretário Evans Maxwel

Evans Maxwel, ex-secretário municipal em Itabuna, morreu nesta quinta-feira 3. A seguir, uma nota da Prefeitura dá informações sobre o desportista.

MOÇÃO DE PESAR

Soube nesta manhã, com bastante tristeza, do falecimento do desportista e ex-secretário municipal de Esportes (2013-2016), Evans Maxwel de Araújo Silva no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães onde esteve internado há 30 dias em decorrência de agravamento da diabetes. Fundador da Associação de Voleibol de Gongogi, filiado e ex-presidente do diretório municipal do Partido Verde (PV) deixará saudades.

Na sua vida profissional foi marinheiro de 1ª Classe da Marinha de Guerra do Brasil, telegrafista, arquivista, auxiliar administrativo, técnico em Informática e Enfermagem. Como secretário municipal de Esportes muito contribuiu para o desenvolvimento do futebol e demais modalidades.

Neste momento de tristeza e dor, peço a Deus que conforte seu filho e sua ex-esposa e enfermeira Elisana, que dele cuidou até os últimos momentos, além de familiares e a legião de amigos que construiu com amor fraterno e alegre, especialmente no Bairro da Conceição onde atualmente morava. Que sua bondosa alma seja recebida com luz e glória na morada eterna.

Itabuna, 3 de outubro de 2024

Augusto Castro

Prefeito