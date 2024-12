Morre em Itabuna o radialista Robério Menezes

Aos 67 anos de idade, morreu hoje, 6, o radialista Robério Menezes. Velado no SAF, o corpo será sepultado na manhã deste sábado, 7, em Itabuna.

A maior parte da vida de Robério foi dedicada à comunicação, em Itabuna, através do rádio e da internet.

Ele começou a carreira na rádio Jornal, como integrante da equipe de esportes da emissora, tendo se destacado pela criatividade nas transmissões de futebol.

Há vários anos, por opção, Robério Menezes se afastou dos microfones. Ultimamente, ele convivia com um quadro depressivo.

Em nota, o prefeito itabunense Augusto Castro lamentou a morte do profissional.

NOTA DE PESAR

Com profundo sentimento de tristeza no começo da tarde desta sexta-feira, dia 6, soube do falecimento do radialista Robério Menezes Cunha, 68 anos. No começo da semana, ele havia sido internado no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, para tratar de uma enfermidade relacionada a um quadro depressivo.

Com notável carreira profissional no rádio esportivo itabunense, desde o final da década de 70, Robério Menezes levou para os microfones um grande número de pessoas que com ele fizeram história na radiofonia grapiúna. Muitos ainda continuam atuando em emissoras de várias regiões do país depois de integrarem as equipes esportivas por ele criadas.

Depois de deixar o rádio, o profissional criou um blog noticioso na rede mundial de computadores. Sua partida é lamentada pelos seus amigos e colegas. Peço a Deus que conforte os seus familiares e o receba em Glória na Morada Eterna.

Itabuna, BA, 6 de dezembro de 2024

Augusto Castro

Prefeito