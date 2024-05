Morre em Jussari o ex-vice-prefeito Guimarães

Liderança do PCdoB em Jussari, no sul da Bahia, morreu na noite de ontem, 20, José Guimarães de Souza. O corpo, velado na Câmara Municipal, será sepultado logo mais às 16h30min. Guimarães deixa três filhos, cinco netos e um legado político na cidade, onde foi vereador de dois mandatos e vice-prefeito (assumiu a prefeitura por uns dias).

O político, que ia completar 66 anos de idade no próximo dia 12 de junho, passava por problemas cardíacos. De acordo com a família, ele tinha três veias obstruídas, o que o obrigou a submeter-se a uma cirurgia. No entanto, a angioplastia, realizada no Hospital Calixto Midlej Filho, em Itabuna, não foi bem-sucedida. Ele faleceu por volta das 21 horas devido a uma parada cardíaca.

Guimarães era um dos mais antigos militantes políticos de Jussari, sempre pelo PCdoB. Atualmente, ele atuava como Secretário de Relações Institucionais no governo do Prefeito Antônio Valete, que assim o classificou: “Polêmico, destemido e servidor”. Além de político, Guimarães era policial militar da reserva.

Ele deixa muitos amigos em Jussari e vários correligionários políticos, a exemplo de Luciano Cordeiro, igualmente militante do PCdoB, e ex-presidente da Câmara. Em contato com o Diário Bahia, Luciano disse que Guimarães era uma espécie de pai dos pobres, pois “dava ao povo tudo o que tinha”. Em função de sua morte, a Prefeitura decretou três dias de luto no município.