A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informa que registrou, neste sábado (11), o 21º óbito pelo novo coronavírus (Covid-19) no estado. O paciente era um homem de 35 anos, residente no Rio de Janeiro.

O caso foi notificado em Lauro de Freitas. O paciente estava internado em um hospital particular do município desde o último dia 26 de março e veio a óbito hoje (11), às 6h45.