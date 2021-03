Morre em Salvador o ex-deputado Haroldo Lima

Vítima da Covid-19, morreu na madrugada desta terça-feira, 24, em Salvador, o ex-deputado federal Haroldo Lima, um dos líderes do PC do B no Brasil. O político estava há vários dias internado lutando contra a doença.

A seguir, nota divulgada nas redes sociais pelo presidente do PCdoB na Bahia, o itabunense Davidson Magalhães sobre a morte do ex-parlamentar.

Com muita dor, comunicamos o falecimento do histórico dirigente do PCdoB Haroldo Lima, mais uma vítima da Covid-19, na madrugada do dia 24/03.

Haroldo lutou bravamente por longos dias contra a doença, mas não resistiu às complicações provocadas pelo novo coronavírus.

Lamentamos profundamente a irreparável perda de um dos mais destacados quadros nacionais do PCdoB nas últimas décadas e prestamos irrestrita solidariedade aos familiares, aos amigos e militantes neste momento de dor.

O exemplo de abnegação, de coragem, de firmeza, daquele que dedicou a vida à luta em defesa da democracia e da liberdade, e pela construção de uma sociedade mais justa e fraterna, é o legado que Haroldo Lima deixa para a geração que prosseguirá a luta pelo socialismo.

Salvador, 24 de Março de 2021

Davidson Magalhães – Presidente Estadual do PCdoB