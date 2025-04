Morre Fernando Careca, da diretoria da sede social do Itabuna Esportes Clube

Morreu na noite de ontem, em Itabuna, o empresário Carlos Fernando da Silva Pereira, 76 anos, dono da Fulminante Dedetizadora. Ele estava internado no Hospital Calixto Midlej Filho, onde se recuperava de uma cirurgia colorretal. Porém, foi surpreendido por uma infecção generalizada, que o levou a óbito.

Velado no Saf, o corpo será sepultado logo mais, às 15 horas, no cemitério Campo Santo local. Fernando Careca, como era conhecido, tinha três filhos: Fernandino, Larissa e Fabiana. Era casado com a professora Noélia.

Ele deixa entre parentes e amigos, lembranças de uma figura alegre e descontraída. Sua vida foi marcada ainda pela dedicação tanto à sua profissão quanto à sua família e o esporte. Durante vários anos, foi integrante da diretoria da sede social do Itabuna Esporte Clube.