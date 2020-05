Morre Franklin Santana, assessor do PT em Itabuna

O Partido dos Trabalhadores (PT) está de luto na Bahia pela morte de Franklin Santana, ocorrida em Itabuna. Vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), ele estava hospitalizado e ontem à noite não resistiu às consequências da doença.

Veja a seguir o que o jornalista Ederivaldo Benedito escreveu sobre Franklin. Logo depois, uma nota de pesar divulgada pelo diretório local do PT.

Assim se expressou Benedito: “Jovem inteligente, bem educado, filho de um casal humilde, honesto, decente, valoroso; um cidadão itabunense de bem, honrado, preocupado com a justiça social”, assim, em síntese, é o perfil do amigo-irmão *Franklin Santana Santos*, falecido na noite desta quarta-feira, dia 26.

Filho do meu grande amigo *França*, morador do bairro São Pedro, *Franklin* já nasceu vivendo os problemas da cidade; ainda no vente, sentia a força e a resistência da mãe e o vibrar da voz firme do pai na luta por uma Itabuna mais igual, uma sociedade mais justa.

Figura calma, equilibrada, tranquila, sorridente, de bem com a vida, *Franklin* era um militante das causas sociais; defendia, na prática, um Mundo melhor.

Membro da Executiva do *Partido dos Trabalhadores de Itabuna*, era secretário municipal de Comunicação do PT.

A partida repentina de um ente querido, a morte prematura de alguém que a gente ama e admira, a sensação de perda, a saudade doem muito; causa um grande vazio no coração da gente…”

NOTA

Com imenso pesar, o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores informa e lamenta o falecimento do companheiro Franklin Santana Santos, em decorrência de complicações respiratórias e de um AVC. Companheiro valoroso, Franklin era membro da Executiva Municipal do PT, onde ocupava o cargo de Secretário de Comunicação. Externamos nossos sentimentos em nome da militância do Partido dos Trabalhadores, rogando para que a misericórdia divina console a todos, especialmente aos familiares e amigos, nesse momento tão difícil.