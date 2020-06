Morre George Ramos, ex-cinegrafista da TV Cabrália

Foi sepultado na tarde deste domingo, 28, no Cemitério Campo Santo, em Itabuna, George Ramos, vítima de acidente no trânsito. No último dia 12, ele levou uma queda de bicicleta nas proximidades do Jardim do Ó, centro da cidade, o que provocou a sua morte.

George Ramos, logo após o acidente, foi levado para o hospital de Base com ferimentos na cabeça. Lá, os médicos informaram que ele tinha sofrido traumatismo craniano, mas que tinha plenas condições de se recuperar.

O quadro de saúde do paciente, porém, foi se agravando, segundo a família, e ele acabou indo a óbito na tarde de ontem. O velório obedeceu aos protocolos do Coronavírus para evitar aglomerações, até mesmo de parentes e amigos próximos.

George Ramos, 53 anos, foi cinegrafista da TV Cabrália. Teve uma passagem também pela Emasa e, atualmente, trabalhava no escritório do advogado Iruman Contreiras, seu primo.