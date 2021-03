Morre Herzem Gusmão, prefeito de Vitória da Conquista

O prefeito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão, MDB, morreu na noite desta quinta-feira, 18, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Ele tinha 72 anos, deixa mulher e três filhos.

Herzem Gusmão foi diagnosticado com Coronavírus em dezembro do ano passado. De lá pra cá, seu quadro de saúde foi se agravando a cada dia. E ele acabou perdendo a luta para a Covid-19.

A vice-prefeita Sheila Lemos, do DEM, estava no lugar de Gusmão desde quando ele foi internado. Agora, em função da morte do titular, ela fica em definitivo no cargo.