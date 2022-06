Morre Jane Borges, servidora aposentada da Ceplac

Nota de pesar

Com muita tristeza, recebo a notícia do falecimento da servidora pública federal aposentada da Ceplac, Jane Borges do Nascimento, que também trabalhou na assistência social do município. Jane lutava contra um câncer depois de uma vida marcada pela dedicação profissional e militância em favor das causas sociais.

Peço a Deus que nesse momento de dor, conforte os corações de familiares e amigos, e que sua alma descanse na paz do Senhor.

Itabuna, 4 de junho de 2022

Augusto Castro

Prefeito

Nota de Pesar

A direção e o quadro de pessoal da Emasa, se solidariza com a colaboradora Maria D’Ajuda Nascimento, que perdeu a irmã Jane Borges do Nascimento, vítima de um câncer.

Rogamos a Deus que receba sua alma em paz e que também amenize a dor de seus familiares e amigos. Jane deixa um exemplo de vida a ser lembrado e seguido.

Itabuna, 4 de junho de 2022

Raymundo Mendes Filho

Presidente da Emasa