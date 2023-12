Morre Luiz Alberto, ex-deputado baiano militante do PT

O Partido dos Trabalhadores da Bahia recebeu com grande tristeza a notícia do falecimento do ex-deputado federal Luiz Alberto. Petroleiro, liderança nacional do Movimento Negro e assessor da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Luiz Alberto faleceu nesta quarta-feira, 13, vítima de um infarto.

O Partido lamenta profundamente a partida de Luiz Alberto, que ajudou a articular a fundação do PT na Bahia e da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e que prestou grande serviços aos baianos, tendo uma trajetória de luta marcada contra o racismo e pela defesa de uma sociedade mais justa e mais igualitária.

O Diretório Estadual se solidaria com os familiares, amigos e todos os companheiros de Luiz Alberto e deseja muita força a todos neste momento de grande tristeza.

Luiz Alberto, presente!

Salvador, 13 de dezembro de 2023

Diretório Estadual do PT Bahia