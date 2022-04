Morre mãe do médico Sílvio Porto e da delegada Sione Porto; foram 100 anos de vida

O médico Sílvio Porto e a delegada Sione Porto, ambos da Academia de Letras de Itabuna, perderam a mãe na madrugada desta sexta-feira (29).

Aos 100 anos, completados em janeiro, dona Adalgisa Porto sofreu um mal súbito, no Hospital Calixto Midlej Filho.

O velório ocorre no SAF e ainda será definido o horário do enterro da matriarca da família.

Lúcida e forte, como a filha Sione a definiu, ouvida pelo Diário Bahia.

Veja o que escreveu o médico Sílvio Porto sobre a mãe

Minha mãe foi chamada por Deus!

Bom dia a todos,

Com pesar que comunico o falecimento de minha amada genitora Adalgisa Ferreira Porto nesta madrugada de 29/04/2022 as 04hs .

Exemplo de dignidade, integridade e decência para todos que tiveram a sorte de conviver com ela.

Morreu dormindo, como mereceu, descansando dignamente.

Deixou um legado inestimável para todos nós.

O sol ainda não brilhava , o dia inicia-se com uma auréola sombreada, a energia de Adalgisa mudará de órbita antes do raiar do dia .

Minha mãe teu legado ecoará para sempre e sua capilaridade de amor a família e paz foi disseminada e multiplicou-se por todos, seu exemplo permanecerá esculpida em muitos ,sua transposição de órbita nos deixa órfãos, mas consciente da responsabilidade e compromisso com a nossa família.

Eu e Sione , Ivanice, netos, bisnetos, irmãs, sobrinhos, familiares e amigos teremos este compromisso.

Mãe gratidão pelos ensinamentos na caminhada , lembro me neste momento de cada passo na Minha vida , um mundo a conquistar e de seu amor, segurando na minha mão até atingir o equilíbrio do caminhar.,

Hoje a família cobrirá de lágrimas nosso espaço de convivência , mas saiba que ela continuará a ouvir a voz de todos e proteger com sua fé inabalável a todos nós.

Está no plano celestial como um estrela a guiar nossos passos aqui na terra.

Mãe momentos grandiosos não morrem , eternizam se no caminhar de todos que sempre tiveram ao seu redor

Você tatuou bons exemplos em nossas almas e que Deus conforte a todos nós , seus familiares e amigos com as boas lembranças de sua grande trajetória.

Deus seja louvado!

Silvio Porto de Oliveira!