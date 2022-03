Morre Nilton Jega Preta, memorialista de Itabuna

Morreu neste domingo, 27, em Itabuna, Nilton Ramos, Nilton Jega Preta, aos 86 anos de idade. Com vários problemas de saúde, ele estava internado no hospital Calixto Midlej Filho. O corpo está sendo velado no SAF, que fica na rua do Grapiúna Tênis Clube.

Servidor municipal aposentado, Nilton Jega Preta era também memorialista e um apaixonado por Carnaval. Foi, inclusive, um dos fundadores do bloco Casados I… Responsáveis, que marcou história na folia itabunense.

Em 2019, o Diário Bahia publicou uma reportagem sobre o memorialista, homenageado, na época, pela Fundação de Cultura e Cidadania de Itabuna (Ficc).