Morre o advogado Gervásio Firmo

O advogado Gervásio Firmo Sobrinho morreu na manhã desta sexta-feira, 10, vítima de um infarto fulminante. A notícia foi confirmada pela OAB de Itabuna, cidade onde ele trabalhou por muitos anos. Atualmente, morava em Salvador.

Em sua página no Facebook, o advogado Iruman Contreiras informou que Gervásio foi “um bom, fiel e solidário amigo”.

Mensagem

“É com um profundo sentimento de perda e de dor que compartilho essa nota de falecimento do amigo, colega camarada Gervásio Firmo.

Fomos companheiros nas lutas do PT, nas aguerridas e inúmeras disputas sindicais, nas paralisações, nas negociações dos acordos e convenções sindicais.

Durante o período que advogou em Itabuna, antes de assumir o Jurídico dos Rodoviários em SSA compartilhamos o escritório e a defesa de um sem número se companheiros em ações judiciais, notadamente dos mais necessitados.

Um bom, fiel e solidário amigo.

Descanse em paz companheiro Gervásio Firmo, o nosso Dr. Tchaw no convívio da banca da advocacia ainda “Vermelhinho” do n° 249, 1° Andar, da Cinquentenário”.

Iruman Contreiras