Morre o defensor público Bartolomeu, que atuou por muitos anos em Itabuna

Por Wanda Amorim

A Defensoria Pública do Estado da Bahia lamenta o falecimento do defensor público Bartolomeu Oliveira da Silva, que atuou por muitos anos em Itabuna e estava aposentado. O defensor Bartolomeu entrou no funcionalismo público em 1968 e na Defensoria Pública em 1997. Em todas as comarcas por onde passou teve a mesma dedicação. Passou por Camacan, Pau Brasil, Una e Canavieiras, até chegar em Itabuna. Preocupado na efetivação do acesso à justiça, construiu com recursos próprios a primeira rampa do antigo Fórum de Itabuna, viabilizando o acesso de cadeirantes. Vitimado por um câncer, o defensor público Bartolomeu iria completar 74 anos em agosto próximo. Deixa viúva dona Carmelita, com quem teve dois filhos e três netos.

Bartolomeu Oliveira da Silva foi um dos escolhidos pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em maio deste ano, para receber a Medalha de Honra do Mérito Defensorial, Categoria Contribuição Ivo de Kermartin, concedida a defensores públicos aposentados ou a se aposentar, por sua trajetória na carreira.Ele se aposentou em novembro do ano passdo. Esta medalha tradicionalmente é entregue em solenidade no Dia da Defensoria e do Defensor Público, em 19 de maio. A pandemia e o necessário isolamento social impediu a realização do evento, que acontecerá posteriormente.

O defensor público geral, Rafson Saraiva Ximenes, que começou a trabalhar na Defensoria por Itabuna, diz que Bartolomeu o impressionou muito logo no início de sua carreira pela segurança com que ele falava, pela gentileza com que ele tratava as pessoas que estavam começando, como ele, e pela dedicação que ele demonstrava. “Ele superou diversas dificuldades. Superou a limitação causada pela doença que tinha e que tornava muito mais difícil para ele, do que para qualquer outro o exercício de trabalhar na Defensoria. Jamais abriu mão da seriedade, do compromisso ético e profissional em ajudar a população, principalmente de Itabuna, cidade que ele tanto gostava. Jamais destratou qualquer pessoa, jamais deixou que qualquer um desanimasse”, ressalta.

Rafson Ximenes destaca que Bartolomeu sempre foi uma fonte de inspiração. “Ele vai ser homenageado pela Defensoria mesmo tendo passado para o outro plano, mas era uma homenagem que já merecia há muito tempo. Homenagem que só comprova que ele era um excelente defensor. Fez muito pela população de Itabuna e da Bahia. Ele não era um defensor comum. Valia por três, por quatro. Se todos os profissionais tivessem a dedicação que Bartolomeu tinha certamente teríamos um mundo melhor. Espero que ele descanse em paz e que a família tenha muito orgulho de ter conhecido; convivido e aprendido com ele porque eu não sou parte da família e sinto orgulho”, assegura o defensor-geral.

A trajetória de Bartolomeu Oliveira da Silva também é destacada pelo defensor público Walter Nunes Fonseca Junior, atualmente coordenador executivo das unidades da Defensoria no interior e que atua em Itabuna. ” Bartolomeu nunca titubeou na defesa das prerrogativas do defensor público, que ele sempre dizia que não eram nossas, mas do nosso povo”, afirma .

Quando o defensor George Araújo, coordenador da 4ª Regional da Defensoria, sediada em Itabuna, chegou na cidade, há 13 anos, Bartolomeu aqui já estava atuando na comarca. “Tem uma história bonita de vida. Como defensor, teve atuação pelo Sul do Estado. Sempre solícito, foi uma referência para todos os colegas que trabalharam com ele e deixa exemplo de probidade e extrema competência na atividade defensorial. Era um vigoroso detentor das prerrogativas institucionais. Perco um colega e amigo”, lamenta.

A consternação com o falecimento de Bartolomeu foi unânime. ” À família o nosso sentimento de pesar neste momento, e o nosso reconhecimento pelo exemplo de profissional e ser humano que o colega Bartolomeu foi para toda a Instituição”, expressou a corregedora-geral da Defensoria Pública, Liliana Cavalcante.

O velório do defensor público Bartolomeu Oliveira da Silva está sendo no SAF e o seu sepultamento ocorrerá neste sábado, às 15 horas, no Cemitério Campo Santo, em Itabuna.